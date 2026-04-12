۲۷ هزار قلاده سگ برای بیماری هاری در مازندران واکسیناسیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان عمادی پیش از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای موفق برنامه‌های کنترل و پیشگیری از بیماری هاری در استان خبر داد.

عمادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: با انجام واکسیناسیون بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۴ قلاده سگ در سطح استان، پوشش ۱۰۵ درصدی واکسیناسیون هاری محقق شده است که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب در این بخش است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش در کنار اقدامات پیشگیرانه افزود: در راستای افزایش آگاهی عمومی، دوره‌های آموزشی متعددی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده که در آن‌ها موضوعاتی از جمله رعایت بهداشت دام، نحوه صحیح نگهداری از حیوانات خانگی و راه‌های پیشگیری از بیماری هاری به شهروندان آموزش داده شده است.

عمادی اجرای برنامه‌های فرهنگی را از دیگر اقدامات مهم این اداره‌کل برشمرد و تصریح کرد: پویش آموزشی «دوری و دوستی» با هدف آموزش کودکان در خصوص نحوه مواجهه با سگ‌های بلاصاحب و رفتار صحیح با حیوانات خانگی اجرا شده که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش موارد حیوان‌گزیدگی داشته باشد.

وی ادامه داد: آموزش صحیح به کودکان و خانواده‌ها یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از بروز بیماری هاری و کنترل این بیماری در جامعه است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی مازندران در پایان با بیان اینکه کنترل هاری نیازمند مشارکت همگانی است، خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با جدیت برنامه‌های پیشگیرانه را ادامه خواهد داد و امید است با همراهی مردم، شاهد کاهش چشمگیر موارد ابتلا به این بیماری در سطح استان باشیم.

گفتنی است بیماری هاری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی مشترک بین انسان و حیوان است که در صورت عدم درمان به‌موقع، می‌تواند منجر به مرگ شود.