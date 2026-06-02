خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هاری از جمله بیماری‌های ویروسی خطرناک و مشترک بین انسان و حیوان است که در صورت بروز علائم بالینی، تقریباً هیچ راه درمانی برای آن وجود ندارد، به همین دلیل، کنترل حیوان‌گزیدگی و پیشگیری از انتقال این بیماری همواره یکی از اولویت‌های نظام سلامت به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب در برخی مناطق شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد، نگرانی‌های تازه‌ای را در حوزه سلامت عمومی ایجاد کرده است.

روند صعودی حیوان‌گزیدگی در استان نشان می‌دهد که این مسئله دیگر تنها یک موضوع زیست‌محیطی نیست، بلکه به چالشی بهداشتی و اجتماعی تبدیل شده که نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

ثبت هزار و ۴۳۱ مورد سگ گزیدگی در استان

در این رابطه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در استان خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته دو هزار و ۴۳۱ مورد حیوان‌گزیدگی در استان ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

مسلم شریفی افزود: هر فردی که دچار حیوان‌گزیدگی می‌شود باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کند تا اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلاء به هاری انجام شود.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای درمان و پیشگیری از هاری گفت: افزایش آمار حیوان‌گزیدگی علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، بار مالی قابل توجهی نیز بر نظام سلامت تحمیل می‌کند و به همین دلیل پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد.

واکسیناسیون هزار و ۷۴۰ سگ بلاصاحب

در همین حال مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، واکسیناسیون را مهم‌ترین راهکار مقابله با بیماری هاری عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته هشت هزار و ۷۴۰ مورد واکسیناسیون سگ در استان انجام شده است.

کرم چهارلنگ افزود: دامپزشکی استان علاوه بر واکسیناسیون مستمر، پایش بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را به صورت مداوم دنبال می‌کند و تلاش دارد با همکاری سایر دستگاه‌ها خطر انتقال بیماری را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: کنترل بیماری هاری نیازمند اجرای همزمان چند برنامه از جمله واکسیناسیون، عقیم‌سازی، شناسایی و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب است.

افزایش آمار حیوان‌گزیدگی در شرایطی رخ داده که کارشناسان یکی از دلایل اصلی آن را رشد جمعیت سگ‌های بلاصاحب و دسترسی آسان این حیوانات به منابع غذایی در اطراف شهرها و روستاها می‌دانند، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به مطالبه جدی شهروندان نیز تبدیل شده است.

طرح های عقیم سازی و واکسیناسیون جمعیت سگ ها افزایش یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع اظهار کرد: مسئله هاری تنها یک موضوع بهداشتی نیست و ابعاد اجتماعی، امنیتی و پدافند غیرعامل نیز دارد.

فتاح محمدی افزود: برای مدیریت این چالش باید همه دستگاه‌های مسئول از جمله دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، محیط زیست و شهرداری‌ها به صورت هماهنگ عمل کنند.

وی فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری دانست و گفت: آموزش شهروندان درباره خطرات هاری و نحوه برخورد با حیوانات بلاصاحب باید از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های آموزشی به صورت مستمر دنبال شود.

محمدی همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های عقیم‌سازی و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب تأکید کرد و افزود: در کنار واکسیناسیون، این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حیوان‌گزیدگی و پیشگیری از شیوع بیماری هاری داشته باشد.

وی مدیریت پسماند و جمع‌آوری به‌موقع زباله‌ها را از دیگر الزامات کنترل این معضل دانست و گفت: کاهش منابع غذایی در اطراف شهرها می‌تواند به کاهش تجمع سگ‌های بلاصاحب کمک کند.

افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در کهگیلویه و بویراحمد هشداری جدی برای مسئولان و شهروندان است و کارشناسان معتقدند مهار این روند نیازمند برنامه‌ای جامع، همکاری بین‌بخشی و مشارکت عمومی است تا پیش از تبدیل شدن هاری به یک تهدید جدی، اقدامات مؤثر برای کنترل آن انجام شود.