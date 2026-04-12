طرح ساماندهی رودخانه بشار یاسوج نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان

آرش مصلح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ساماندهی رودخانه بشار یاسوج گفت: طرح ساماندهی رودخانه بشار تا پل مختار به طول ۱۰ کیلومتر است که دو طرف مسیر ۲۰ کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در حال حاضر یک کیلومتر از مسیر ساماندهی شده است، افزود: هزینه هر کیلو ساماندهی ۵۰ میلیارد تومان است که با هزینه تعدیل، نظارت و طراحی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح ساماندهی رودخانه بشار نیاز است.

وی تصریح کرد: مطالعات مرحله دوم طرح انجام شده است و نیازمند اختصاص اعتبار، برای اجرای مناقصه این مرحله هستیم.