  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

رقابت ۷۰ معلم مدارس غیردولتی کردستان برای کسب عنوان معلم نمونه

سنندج- رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان از رقابت ۷۰ نفر از معلمان این بخش در فرآیند انتخاب معلم نمونه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای شناسایی الگوهای برتر آموزشی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه شناسایی معلمان نمونه مدارس غیردولتی کردستان اظهار کرد: ۷۰ نفر از فرهنگیان مدارس غیردولتی استان در فرآیند انتخاب معلم نمونه شرکت کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده تعهد و دغدغه‌مندی آنان در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی افزود: این رقابت در راستای ترویج فرهنگ کیفی‌سازی در محیط‌های آموزشی غیردولتی و با هدف شناسایی و تقدیر از الگوهای موفق آموزشی برگزار می‌شود.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با اشاره به شاخص‌های ارزیابی معلمان تصریح کرد: انتخاب معلمان نمونه بر اساس معیارهایی از جمله نوآوری در تدریس، تعامل مؤثر با دانش‌آموزان و اولیا و نقش‌آفرینی در توسعه حرفه‌ای انجام می‌شود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی معلمان در تربیت نسل آینده ادامه داد: حضور گسترده و کیفی معلمان در این فرآیند، بیانگر انگیزه بالا برای ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی است.

علی‌پناه خاطرنشان کرد: ارزیابی داوطلبان بر اساس آیین‌نامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و با بررسی دقیق سوابق علمی، آموزشی و پرورشی آنان و با تأکید بر رویکردهایی همچون پژوهش‌محوری، نوآوری در تدریس و اثرگذاری تربیتی انجام می‌شود.

وی در ادامه به اجرای برنامه مدرسه‌محور «کاما» در مدارس غیردولتی استان اشاره کرد و گفت: این برنامه در چهار حوزه آموزشی و پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت، فرهنگی و هنری و قرآنی و همچنین ابتکارات و هوش مصنوعی ساماندهی شده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان افزود: برنامه «کاما» با رویکرد حکمرانی مدرسه‌ای و مبتنی بر نیازهای واقعی مدارس طراحی شده و با هدف افزایش اختیارات مدارس، زمینه تصمیم‌سازی در سطح واحدهای آموزشی را تقویت می‌کند.

وی همچنین بر تداوم برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش استان تأکید کرد و گفت: این شوراها به‌عنوان نهادهای مشارکتی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی، نظارت بر عملکرد مدارس و جلب مشارکت‌های مردمی دارند و جلسات آن در شرایط مختلف به‌صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

علی‌پناه در پایان، تعامل مؤثر میان مدارس، خانواده‌ها، معلمان و سایر دستگاه‌ها را عامل مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی دانست و تأکید کرد: این هم‌افزایی می‌تواند به تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند منجر شود.

کد مطلب 6798868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها