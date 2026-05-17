معرفی ۱۰ معلم نمونه مدارس غیردولتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیپناه ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه منتخب کشوری و استانی مدارس غیردولتی کردستان که با حضور مجازی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی برگزار شد، اظهار کرد: نقش معلمان در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس غیردولتی تعیینکننده و اثرگذار است.
وی با تبریک هفته معلم و قدردانی از تلاشهای فرهنگیان افزود: فرآیند انتخاب معلمان نمونه مدارس غیردولتی استان با بررسی پرونده علمی، آموزشی و پرورشی ۹۲ داوطلب انجام شد که از این تعداد، ۷۲ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کردستان بیان کرد: در نهایت ۱۰ معلم به عنوان نمونه استانی انتخاب شدند و یک نفر نیز موفق به کسب عنوان معلم نمونه کشوری شد.
علیپناه عنوان کرد: انتخاب این افراد بر اساس عملکرد حرفهای، تعهد اخلاقی، نوآوری آموزشی و مشارکت فعال در فرآیند یاددهی و یادگیری صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از روشهای نوین تدریس گفت: توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دانشآموزان و بهرهگیری از شیوههای خلاقانه آموزشی از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی است.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با اشاره به چالشهای موجود در این مدارس تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت مدارس غیردولتی به انگیزه، تخصص و تلاش معلمان وابسته است و حمایت از معلمان برتر میتواند زمینه ارتقای آموزشی سایر مدارس را فراهم کند.
وی همچنین از اجرای طرح بررسی صلاحیت حرفهای معلمان مدارس غیردولتی در سال تحصیلی آینده خبر داد و افزود: پیشبینی میشود جذب و بهکارگیری معلمان این مدارس پس از تأیید کانونهای ارزیابی تخصصی انجام شود.
علیپناه در پایان ابراز امیدواری کرد تجلیل از معلمان نمونه، موجب افزایش انگیزه و ارتقای فعالیتهای آموزشی در مدارس غیردولتی استان شود.
در پایان این مراسم از مهری رضوان، معلم نمونه کشوری شاغل در شهرستان سنندج، تجلیل شد و معلمان حاضر نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود عملکرد مدارس غیردولتی مطرح کردند.
