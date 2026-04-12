در خواست عضو کنگره آمریکا برای بررسی سلامت ذهنی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به از آناتولی، جیمی راسکین عضو مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز نگرانی از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور درباره جنگ با ایران، رسماً خواستار انجام تستهای شناختی از وی شد و برای ارائه گزارش سلامت ذهنی رئیسجمهور به کنگره، ضربالاجل تعیین کرد.
وی در اقدامی رسمی از پزشک کاخ سفید خواست تا وضعیت تواناییهای ذهنی و شناختی ترامپ را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
راسکین در نامهای خطاب به «شان باربابلا»، پزشک کاخ سفید، تصریح کرد: در شرایطی که کشور ما در وضعیت جنگی قرار دارد، بهویژه جنگی که بدون اعلام یا تأیید کنگره و توسط شخص رئیسجمهور آغاز شده است، مردم آمریکا باید اطمینان حاصل کنند که فرمانده کل قوا از ظرفیت شناختی لازم برای انجام وظایف بنیادین خود برخوردار است.
راسکین تا تاریخ ۲۴ آوریل به دکتر باربابلا فرصت داده است تا معاینات شناختی لازم را بر روی ترامپ انجام داده، نتایج را استخراج و گزارش مفصلی را به کنگره ارائه دهد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز برخی نمایندگان دموکرات خواستار استیضاح ترامپ یا فعالسازی متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا شده بودند. بر اساس این متمم، در صورتی که عدم صلاحیت یا توانایی رئیسجمهور برای اداره امور کشور محرز شود، وی از سمت خود برکنار خواهد شد. منتقدان معتقدند تصمیمات ناگهانی و لحن ترامپ در قبال بحرانهای خاورمیانه، نشانههایی از عدم ثبات در تصمیمگیریهای کلان ملی است.
