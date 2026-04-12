کارنی: دوران فرستادن ۷۰ سنت از هر دلار به آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارک کارنی نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود در کنوانسیون ملی حزب لیبرال در مونترال اعلام کرد که این کشور وابستگی دیرینه خود به آمریکا در حوزه هزینه‌ها و تدارکات نظامی را کاهش خواهد داد و متعهد شد که صنایع داخلی را تقویت کرده و مشارکت‌ جهانی را گسترش دهد.

وی افزود: دورانی که ارتش ما از هر دلار، ۷۰ سنت آنرا به آمریکا می فرستاد پایان یافته است.

نخست وزیر کانادا با تأکید بر تقویت حاکمیت اقتصادی و وحدت ملی، برنامه‌های دولت خود را برای اولویت دادن به مواد و نیروی کار ساخت کانادا در پروژه‌های آینده تشریح کرد و گفت: ما با فولاد کانادایی، آلومینیوم کانادایی، چوب کانادایی و کارگران کانادایی، آینده ای بهتر خواهیم ساخت.

کارنی تعرفه های وضع شده توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه کانادا را تهدید اعلام کرد و گفت: اوتاوا قصد دارد صادرات غیرمرتبط با واشنگتن را طی یک دهه آینده دو برابر کند.