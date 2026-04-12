نیویورک تایمز: ترامپ ایران را دست کم گرفت؛ شکست تحقیرآمیز آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، ترامپ توجیهات واهی ارائه داد و نتوانست درباره توضیح نظر خود مبنی بر موفقیت آمیز بودن تلاش برای تغییر نظام در ایران دلیل بیاورد.

در این گزارش آمده است، ترامپ برنامه ریزی دقیق نظامی ایران را دست کم گرفت و بر اساس حدس و گمان و تمایلات خود عمل کرد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، بی مسئولیتی ترامپ، آمریکا را در آستانه یک شکست استراتژیک تحقیرآمیز قرار داده است. شکست های صورت گرفته علیه منافع ملی آمریکا نتیجه مستقیم اهمال کاری ترامپ است. مهم ترین ضربه ای که به آمریکا و جهان وارد آمده نفوذ روز افزون ایران در اقتصاد جهانی است.