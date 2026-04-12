ثبت نام ۳۴۵۰ طراح در جشنواره لباس دانش آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر ، عاطفه سادات مدبر نژاد مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در نشست مجازی کشوری، ساماندهی لباس دانشآموزی و تبیین شیوهنامه سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، با حضور رؤسای ادارات انجمن اولیا و مربیان استانهای کشور و کارشناسان مرتبط، اظهار کرد: ساماندهی لباس دانشآموزی یکی از جلوههای مهم تقویت هویت اسلامی ایرانی در مدارس است و وزارت آموزش و پرورش در همین راستا با هدف ایجاد شفافیت در فرآیندها، صیانت از حقوق خانوادهها، جلوگیری از هرگونه انحصار در تأمین لباس دانشآموزی، رعایت صرفه و صلاح اقتصادی خانوادهها و ارتقای کیفیت تولید و عرضه، شیوهنامه ساماندهی، تأمین و نظارت بر لباس دانشآموزی را تدوین و ابلاغ کرده است.
مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از سامانه ها، افزود: تمامی مراحل مرتبط با لباس دانشآموزی از طریق سامانه لباس دانشآموزی در بستر پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir انجام خواهد شد که این اقدام زمینه افزایش شفافیت، نظارتپذیری و دسترسی عادلانه را فراهم میکند و بسیاری از چالشها و ابهامات سالهای گذشته در این حوزه را برطرف خواهد ساخت.
مدبرنژاد بر ضرورت هماهنگی استانها با ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای مرتبط با حوزه لباس تأکید کرد و گفت: دریافت نرخنامههای مصوب و مورد تأیید مراجع ذیصلاح و همچنین شناسایی و معرفی تولیدکنندگان دارای مجوز قانونی، از الزامات اجرای صحیح این شیوهنامه در سطح کشور است.
وی در ادامه به برگزاری دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانشآموزی اشاره کرد و گفت: این جشنواره با هدف بهرهگیری از ظرفیت طراحان، هنرمندان، هنرجویان هنرستانها و تولیدکنندگان داخلی در حال برگزاری است و آثار برگزیده میتواند در ارتقای کیفیت لباس دانشآموزی مورد استفاده قرار گیرد.
مدبرنژاد با اشاره به مشارکت گسترده علاقهمندان در این رویداد ملی افزود: تاکنون ۳۴۵۰ طراح در جشنواره ثبتنام کرده و حدود ۲۶۰۰ طرح نیز به دبیرخانه ارسال شده است که نشاندهنده استقبال مطلوب از این رویداد فرهنگی و هنری است. همچنین با هدف افزایش مشارکت، مهلت ارسال آثار تا ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان تأکید کرد: اطلاعرسانی گسترده این جشنواره در سطح استانها، مناطق و مدارس بهویژه هنرستانهای مرتبط با حوزه طراحی و دوخت باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه مشارکت حداکثری علاقهمندان فراهم شود.
نظر شما