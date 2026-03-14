اهدای ۴ تریلی اقلام بهداشتی و دارویی توسط ترکمنستان به هلال احمر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در آیین تحویل اقلام اهدایی بهداشتی و دارویی دولت ترکمنستان که با هدف اعلام همبستگی با کودکان ایرانی برگزار شد، با قدردانی از این اقدام اظهار کرد: از کشور دوست و برادر ترکمنستان و سفیر این کشور تشکر و قدردانی میکنم. این اقدام، یک پیام مهم معنوی و انسانی دارد و نشاندهنده همبستگی کشور و ملت ترکمنستان با مردم ایران، بهویژه کودکان، است. جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، بهویژه در استان خراسان رضوی، تبادلات اقتصادی و تجاری خوبی داشتهاند و این روابط ادامهدار خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به روابط منطقهای افزود: ما همواره با همسایگان خود روابط خوبی داشتهایم و در آسیای میانه ارتباطات گسترده و مهمی برقرار است. این همبستگیها و همکاریها در شرایط مختلف، نشاندهنده عمق روابط میان کشورهاست و امیدواریم این مسیر با سلامت و همکاری بیشتر ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مسائل امنیتی و دفاعی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبودهایم و نخواهیم بود، اما اگر جنگی به ما تحمیل شود، در هر شرایطی و در برابر هر دشمنی، از تمام ظرفیتها و توان خود برای دفاع از کشور استفاده خواهیم کرد. این یک حق طبیعی و مسلم برای دفاع از کشور و مردم است.
مظفری در ادامه عنوان کرد: در برخی موارد، بهویژه در کشورهای همسایه جنوبی، مجبور شدهایم پایگاههای دشمنان خود را که از هزاران کیلومتر دورتر در منطقه آمدهاند، هدف قرار دهیم. انتظار ما این است که خاک کشورهای همسایه در اختیار دشمنان ما قرار نگیرد. حمله به این پایگاهها به معنای جنگ با آن کشورها نیست، بلکه صرفاً برای تأمین امنیت و دفاع از کشور انجام شده است.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به مدیریت شرایط و همکاری دستگاهها گفت: از مجموعههای مختلف، از جمله هلال احمر و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، تشکر میکنم که تلاش میکنند آسیبها به حداقل برسد. به دستگاههای تأمینکننده کالاهای اساسی نیز دستور داده شده آمادگی کامل داشته باشند تا نیازهای مردم بهموقع تأمین شود.
وی در پایان با قدردانی دوباره از اقدام دولت ترکمنستان تأکید کرد: این اعلام همبستگی و ارسال اقلام بهداشتی و دارویی، پیام دوستی، محبت و همراهی همسایگان ماست و قطعاً برای مردم ما یک اتفاق مثبت و دلگرمکننده محسوب میشود. امیدواریم با تداوم این همکاریها، سلامت و امنیت در منطقه بیش از پیش تقویت شود.
سپس الیاس گایپوف، سفیر ترکمنستان در ایران اظهار کرد: از دوستان و مسئولانی که این مراسم را برگزار کردند تشکر میکنم. امروز برای اعلام همراهی و همدلی در کنار شما حضور یافتهایم و این اقدام نشانهای از توجه و اهمیت ما به شرایط کودکان ایران است.
وی افزود: نقش استان خراسان رضوی در روابط بین دو کشور اهمیت زیادی دارد. ما با استانداری خراسان رضوی همکاریهای خوبی داریم که در چارچوب برنامههای مشترک بهخوبی پیش میرود. خراسان رضوی با ترکمنستان کارهای مؤثری انجام میدهد و این همکاریها در آینده بیشتر خواهد شد. امیدوار هستیم همه این برنامهها در فضای صلحآمیز و همراه با دوستی میان دو ملت ادامه پیدا کند.
