  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

خالقی: اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

خالقی: اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

مشهد- مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ۴۷ ساله ساکن مشهد به چهار بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و هفتصد و هفتاد و ششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه «دلشاد پیروی» معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این بانوی مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به مردی ۵۵ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود، اهدا و پیوند شد.

وی بیان کرد: قرنیه‌های زنده یاد پیروی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

کد خبر 6705621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها