خالقی: اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و هفتصد و هفتاد و ششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه «دلشاد پیروی» معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این بانوی مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به مردی ۵۵ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود، اهدا و پیوند شد.

وی بیان کرد: قرنیه‌های زنده یاد پیروی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.