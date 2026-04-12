سرهنگ حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری سه سارق غیربومی و دارای سابقه کیفری خبر داد که با هدف سرقت سیم و کابل برق، روستاهای این شهرستان را هدف قرار داده بودند.

وی اظهار کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت در مناطق روستایی، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی نایین افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مخفیگاه این افراد را شناسایی کرده و آن‌ها را دستگیر کردند.

به گفته سرهنگ ابراهیمی، متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب بیش از ۱۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در روستاهای شهرستان اعتراف کرده‌اند.

وی با اشاره به کشف بخشی از اموال مسروقه تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار قابل توجهی سیم و کابل سرقتی به دست آمد و تلاش برای کشف سایر اموال ادامه دارد.

فرمانده انتظامی نایین خاطرنشان کرد متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند و پلیس برخورد با سارقان و مخلان امنیت را با جدیت ادامه خواهد داد.