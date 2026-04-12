دستگیری عاملان ارسال اطلاعات حساس به معاندین در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: گروهی در شبکه اجتماعی تلگرام توسط افرادی ایجاد شد که تحت پوشش تبادل اطلاعات و گفتگوهای روزمره فعالیت میکردند. با آغاز جنگ رمضان، مدیران گروه ماهیت جاسوسی خود را آشکار و از اعضای گروه درخواست ارسال اطلاعات و تصاویر از محل اصابت موشکها ، محل پست های ایست و بازرسی و در صورت امکان ارسال اطلاعات طبقه بندی شده را کردند.
برخی اعضای این گروه ، در جهت درخواست مدیران گروه اقدام به ارسال اطلاعات حساس کردند که در حال حاضر این افراد شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر شدند.
متهمان اقدام به بارگذاری مجموعهای از اطلاعات طبقهبندی شده در گروه کرده و مدیران گروه از آنها در راستای اهداف جاسوسی سوءاستفاده کردهاند.
در حال حاضر عملیات انهدام کامل این گروه سازمانیافته در حال انجام است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از تمامی شهروندان خواست هوشیاری کامل را در استفاده از شبکههای اجتماعی ناشناس حفظ کرده و نسبت به فعالیتهای مشکوک نظارت لازم را اعمال کنند.
