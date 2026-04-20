  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۸

پایان سرقت‌های متوالی سارقان جوان تجهیزات برق چند شهرستان در نایین

نائین- فرمانده انتظامی شهرستان نایین از دستگیری ۳ سارق دهه هشتادی خبرداد که به بیش از ۱۲ فقره سرقت تجهیزات انتقال نیرو در نایین و شهرستان‌های همجوار اعتراف کردند.

سرهنگ حسن براهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره تجهیزات انتقال نیرو و سیم و کابل برق در شهرستان نایین و چند شهرستان همجوار، رسیدگی به موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق جوان شدند که به ارتکاب بیش از ۱۲ فقره سرقت در نایین اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به کشف بخشی از اموال مسروقه در حین دستگیری، تصریح کرد: سارقان به بیش از ۲۰ میلیارد تومان سرقت اعتراف کردند که مقادیری از اموال مسروقه در حین دستگیری در ید آنها کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و قاطعانه می‌گویم پلیس با قاطعیت با سارقان و مخلان امنیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6805715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها