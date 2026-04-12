  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

طرح‌های نیمه‌تمام حوزه آب لرستان با جدیت پیگیری شوند

خرم‌آباد - معاون حوضه آبریز کارون بزرگ شرکت مدیریت منابع آب بر لزوم پیگیری جدی طرح‌های نیمه‌تمام حوزه آب این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی زندیان در دیدار با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به وضعیت حساس کنونی کشور، اظهار داشت: به‌منظور حفاظت از جان نیروی انسانی شرکت، لازم است پرسنل با رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از استانداری استان، در محل کار حضور یابند.

وی تصریح کرد: همکاران تلاش‌گر شرکت آب منطقه‌ای لرستان همچون گذشته پای‌کار بوده و انتظار داریم در انجام وظایف روزمره، بررسی وضعیت سدها، مدیریت سیلاب، اقدامات طرح احیا و تعادل بخشی، وضعیت شبکه‌های آبیاری، مدیریت مصرف و رفع تنش‌های آبی شرب و کشاورزی منطقه کوشا باشند.

معاون حوضه آبریز کارون بزرگ شرکت مدیریت منابع آب، افزود: شناسایی موارد تخلف آبی با جدیت پیگیری و افراد متخلف در حفر چاه‌های غیرمجاز، دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، اضافه برداشت‌ها و سایر موارد، شناسایی و ضمن معرفی به مراجع قضایی، برخورد قانونی انجام شود.

زندیان، تأکید کرد: عملیات تکمیل و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های در دست اقدام از قبیل شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیر زمینی، اجرای ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گیرد و امید است با پیگیری و جذب به‌موقع اعتبارات شاهد به بهره‌برداری رسیدن شبکه‌های انتقال آب و سایر پروژه‌های استان باشیم.

کد مطلب 6798981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها