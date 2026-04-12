به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی زندیان در دیدار با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به وضعیت حساس کنونی کشور، اظهار داشت: به‌منظور حفاظت از جان نیروی انسانی شرکت، لازم است پرسنل با رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از استانداری استان، در محل کار حضور یابند.

وی تصریح کرد: همکاران تلاش‌گر شرکت آب منطقه‌ای لرستان همچون گذشته پای‌کار بوده و انتظار داریم در انجام وظایف روزمره، بررسی وضعیت سدها، مدیریت سیلاب، اقدامات طرح احیا و تعادل بخشی، وضعیت شبکه‌های آبیاری، مدیریت مصرف و رفع تنش‌های آبی شرب و کشاورزی منطقه کوشا باشند.

معاون حوضه آبریز کارون بزرگ شرکت مدیریت منابع آب، افزود: شناسایی موارد تخلف آبی با جدیت پیگیری و افراد متخلف در حفر چاه‌های غیرمجاز، دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، اضافه برداشت‌ها و سایر موارد، شناسایی و ضمن معرفی به مراجع قضایی، برخورد قانونی انجام شود.

زندیان، تأکید کرد: عملیات تکمیل و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های در دست اقدام از قبیل شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیر زمینی، اجرای ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گیرد و امید است با پیگیری و جذب به‌موقع اعتبارات شاهد به بهره‌برداری رسیدن شبکه‌های انتقال آب و سایر پروژه‌های استان باشیم.