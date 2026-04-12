۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

شلیک ۲ موشک از جنوب لبنان به الجلیل

منابع خبری از شلیک دو موشک دیگر از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی و شنیده شدن صدای آژیر خطر در المطله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از تداوم حملات موشکی از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در جدیدترین حمله موشکی حزب الله، ۲ موشک به سمت الجلیل علیا شلیک شده است.

همزمان منابع صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در المطله خبر دادند.

این در حالی است که حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه دارد و شهرکهای صدیقین، الرمادیه، الحنیه، النبطیه الفوقا در جنوب هدف حمله قرار گرفته است.

جنگنده های اسرائیلی مشغره در بقاع غربی را بمباران کردند.

