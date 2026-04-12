آژیر خطر در کریات شمونه به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع خبری اعلام کردند که صدای آژیر خطر در کریات شمونه و حومه آن و نیز آیلون، جعتون و جورین در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی و ادوات دشمن اسرائیلی را در مثلث التحریر در شهر بنت جبیل با موشک هدف قراردادیم.

همچنین مقاومت اسلامی لبنان از حمله به نظامیان اسرائیلی درحومه مدرسه الاشراق در بنت جبیل با توپخانه خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین مواضع اشغالگران در شهرک میس الجبل را با توپخانه هدف قرار داد.