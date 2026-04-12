به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که مقر فرماندهی گردان السهل در پادگان بیت هلل را با چند موشک هدف قرار داده است.

همچنین مقاومت لبنان از موشکباران مرکز تجمع نظامیان و ادوات نظامی اشغالگران در حومه تپه شمران در شهر بنت جبیل خبر داد.

در بیانیه دیگری مقاومت اسلامی به هدف قرار دادن پایگاه جبل نیریا وابسته به پایگاه رصد و کنترل عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی با چندین موشک اشاره کرد.

حزب الله همچنین اعلام کرد که اشغالگران را در بلاط هدف حملات توپخانه خود قرار داده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطردر یروون در الجلیل غربی خبر دادند.

این منابع از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و اطراف آن در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در ۱۷ منطقه از الجلیل علیا به علت حملات موشکی حزب الله شنیده می شود.