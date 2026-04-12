  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

موج شدید حملات موشکی حزب‌الله لبنان علیه اشغالگران

موج شدید حملات موشکی حزب‌الله لبنان علیه اشغالگران

منابع خبری از موج شدید حملات موشکی حزب الله لبنان به مواضع اشغالگران و هدف قرار گرفتن چند پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که مقر فرماندهی گردان السهل در پادگان بیت هلل را با چند موشک هدف قرار داده است.

همچنین مقاومت لبنان از موشکباران مرکز تجمع نظامیان و ادوات نظامی اشغالگران در حومه تپه شمران در شهر بنت جبیل خبر داد.

در بیانیه دیگری مقاومت اسلامی به هدف قرار دادن پایگاه جبل نیریا وابسته به پایگاه رصد و کنترل عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی با چندین موشک اشاره کرد.

حزب الله همچنین اعلام کرد که اشغالگران را در بلاط هدف حملات توپخانه خود قرار داده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطردر یروون در الجلیل غربی خبر دادند.

این منابع از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و اطراف آن در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در ۱۷ منطقه از الجلیل علیا به علت حملات موشکی حزب الله شنیده می شود.

کد مطلب 6799120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    م پ IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین خدا بیشتر و بیشتر یاریشون بده ان شاء الله

