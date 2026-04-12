به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست در فضای مجازی به منفجر کردن عروسک شبیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در جریان یک مراسم در اسپانیا اشاره کرد.

تل آویو همچنین از احضار کاردار اسپانیا در این خصوص خبر داد.

در راستای تشدید تنش میان تل آویو و اسپانیا، پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود: دستور دادم که نمایندگان اسپانیا از مرکز هماهنگی در کریات گات اخراج شوند.

وی مدعی شد که این کار پس از آن صورت می‌گیرد که اسپانیا بارها اقداماتی علیه تل آویو انجام داده است.

نتانیاهو با ابراز خشم از اسپانیا مدعی شد: مادرید وجهه نظامیان ما را خدشه دار کرده است.

مواضع اصولی اسپانیا علیه جنایات رژیم صهیونیستی موجب خشم نتانیاهو شده است.

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پی حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به لبنان گفته بود که بیروت نیز باید مشمول توافق آتش‌بس شده و جامعه جهانی باید «اقدامات جنایتکارانه» صهیونیست‌ها را محکوم کند.