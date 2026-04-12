به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، حزب‌الله اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۶ عملیات ویژه در عمق سرزمین‌های اشغالی و علیه نیروهای ارتش اسرائیل انجام داده‌ایم.

در همین ارتباط، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی حزب الله فعالیت مدارس در شهرک‌های مجاور مرز لبنان را که قرار بود از امروز بار دیگر از سر گرفته شود، لغو کرد.

شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل اعلام کرد که به دلیل برآوردهای امنیتی مبنی بر احتمال افزایش و تشدید حملات حزب‌الله در ۴۸ ساعت آینده، دستورالعمل‌های امنیتی در شهرک‌های مرزی با لبنان شدت یافته است.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد نفوذ یک پهپاد شلیک شده از طرف لبنان، آژیر هشدار در شهرک های «کریات شمونه» و «المناره» در شمال سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.