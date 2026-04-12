به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگویی اظهار کرد: تقریبا در تمام تأسیساتی که آسیب دیده، همان روز بعد نیروهای ما مستقر شدند و پیمانکاران مربوطه فراخوان شده و کار بازسازی شروع شده است.

وی افزود: به عنوان مثال، در انبار نفت شهرری نزدیک به ۲۰۰۰ نفر نیرو مشغول بازگردانی تاسیسات انتقال و ذخیره‌سازی هستند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: در عمده تأسیسات آسیب‌دیده پالایش و پخش ظرف یک تا ۲ ماه می‌توانیم به ۷۰-۸۰ درصد ظرفیت قبل برگردیم و در ادامه در یک فاز میان‌مدت و بلندمدت‌تر می‌توانیم به ۱۰۰ درصد ظرفیت قبل از تهاجم دست پیدا کنیم.