۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

عظیمی فر:ظرف ۲ ماه ۸۰ درصد ظرفیت تولید محقق می‌شود

عظیمی فر:ظرف ۲ ماه ۸۰ درصد ظرفیت تولید محقق می‌شود

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در تاسیسات آسیب‌دیده پالایش و پخش ظرف یک تا ۲ ماه به ۷۰-۸۰ درصد ظرفیت قبل بر می‌گردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگویی اظهار کرد: تقریبا در تمام تأسیساتی که آسیب دیده، همان روز بعد نیروهای ما مستقر شدند و پیمانکاران مربوطه فراخوان شده و کار بازسازی شروع شده است.

وی افزود: به عنوان مثال، در انبار نفت شهرری نزدیک به ۲۰۰۰ نفر نیرو مشغول بازگردانی تاسیسات انتقال و ذخیره‌سازی هستند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: در عمده تأسیسات آسیب‌دیده پالایش و پخش ظرف یک تا ۲ ماه می‌توانیم به ۷۰-۸۰ درصد ظرفیت قبل برگردیم و در ادامه در یک فاز میان‌مدت و بلندمدت‌تر می‌توانیم به ۱۰۰ درصد ظرفیت قبل از تهاجم دست پیدا کنیم.

طیبه بیات

    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ضد هوایی را در تمام استانها راه اندازی کنید. در اطراف پالایشگاهها بیشتر. ..

    پربازدیدها

    پربحث‌ها