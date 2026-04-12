به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند پس از پایان نشست مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری در خصوص احتمال ازسرگیری رقابتها اظهار داشت: امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) جلسهای حدوداً ۴ ساعته برگزار شد که در آن موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این نشست، حدود ۸ تا ۹ نفر از مدیران عامل موافق برگزاری لیگ برتر در فصل آینده با حضور ۱۸ تیم بودند و در مقابل، برخی دیگر نیز بر ادامه برگزاری رقابتها در همین بازه زمانی کنونی تأکید داشتند. با این حال، پس از طرح این دیدگاهها، همان گروهی که موافق ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر بودند، پیشنهاد دادند که مسابقات پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.
بهاروند با اشاره به جمعبندی جلسه گفت: نظرات مختلفی مطرح شد که در حال بررسی آنها هستیم. همچنین جمشید نورشرق نیز در خصوص وضعیت قرارداد بازیکنان توضیحاتی ارائه کرد و به این موضوع پرداخت که در صورت ازسرگیری مسابقات پس از جام جهانی، شرایط قراردادی بازیکنان به چه شکل خواهد بود.
رئیس سازمان لیگ خاطرنشان کرد: در مجموع جلسه خوبی برگزار شد و قرار است مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در ادامه با وزیر ورزش و جوانان نشستی را برای تصمیمگیری نهایی در این خصوص برگزار کند.
او افزود: دیدگاهها متفاوت است و تا این لحظه تصمیم نهایی در خصوص ادامه یا عدم برگزاری مسابقات اتخاذ نشده است. با این حال، باشگاهها موظف هستند تمرینات خود را طبق برنامه ادامه دهند و در صورتی که بازیکنی در تمرینات حاضر نشود، مطابق با مقررات با او برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان لیگ در خصوص نحوه معرفی نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده نیز گفت: پیشنهاد ما برگزاری مسابقات جام حذفی است و درباره سه تیم بالای جدول نیز قرار است در ادامه تصمیمگیری شود. در حال حاضر منتظر برگزاری جلسه مهدی تاج با وزیر ورزش و جوانان هستیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود و انشاءالله طی یکی، دو روز آینده این موضوع مشخص خواهد شد.
