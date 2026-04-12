ابوالقاسم پور: خودمان هم نفهمیدیم لیگ برگزار می شود یا نه!

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ابوالقاسم‌پور پس از پایان نشست مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه‌ای حدود سه ساعت برگزار شد اما در نهایت خودمان هم متوجه نشدیم که آیا لیگ برگزار می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: بیشتر نظرات مطرح‌شده در جلسه بر این موضوع متمرکز بود که ادامه رقابت‌های لیگ برتر پس از جام جهانی برگزار شود.

مدیرعامل استقلال خوزستان در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ایران برای حضور در لیگ نخبگان آسیا نیز تأکید کرد: راهکارهای مختلفی در این زمینه مطرح شد، اما هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است.

ابوالقاسم‌پور خاطرنشان کرد: پیشنهاد شخصی من این بود که حتی برای یک سال، یکی دو تیم در این رقابت‌ها شرکت نکنند. در شرایطی که جوانان این کشور درگیر مسائل مهم‌تری هستند، شاید بهتر باشد تیم‌هایی که شانس کمتری دارند، در این مسیر فداکاری کنند.