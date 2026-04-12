به گزارش خبرگزاری مهر، میرزاده در جریان سفر به استان زنجان و بازدید از بنای معنوی حسینیه اعظم زنجان و بخش های تخریب شده این مکان مقدس بر اثر حمله رژیم صهیونیستی - آمریکا، افزود: حمله به مراکز مذهبی، فرهنگی و مکان‌هایی که محل حضور مردم است، از مصادیق آشکار نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی به شمار می‌رود و چنین اقداماتی نشان‌دهنده ماهیت ضدانسانی عاملان آن است.

وی گفت: دشمن، شناختی از اعتقادات و معنویت ایرانی ها در توکل به خدای متعال و اهل بیت(ع) ندارد و همین موضوع موجب تجاوز و تعدی آنان به مکان های مذهبی و فرهنگی می شود.

میرزاده با اشاره به جایگاه معنوی حسینیه اعظم زنجان در میان مردم استان زنجان، افزود: تعرض به چنین مکان‌هایی نه‌تنها موجب تضعیف روحیه مردم نخواهد شد، بلکه باعث تقویت همبستگی، انسجام و ایستادگی ملت در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها همواره با وحدت و همدلی بیشتری در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و اینگونه اقدامات نمی‌تواند اراده مردم را برای حفظ ارزش‌ها و دفاع از هویت دینی و ملی سست کند.

میرزاده همچنین در خصوص نوسازی مدارس و تهیه تجهیزات مورد نیاز علمی و آموزشی در استان زنجان، گفت: در این خصوص تمهیدات و برنامه ریزی های لازم در دست انجام است و در آینده با سفر مسولان مربوطه، اجرای طرح ها پیگیری می شود.

در پی حمله هوایی آمریکایی و رژیم صهیونیستی، بامداد سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ به حسینیه اعظم زنجان، ساختمان اداری و فرهنگی حسینیه شامل کتابخانه، ‌صندوق قرض الحسنه و سالن اجتماعات در جوار صحن اصلی این مکان تخریب شد

