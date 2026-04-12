ساخت مدرسه به یاد «شهدای میناب» به همت جامعه موتورسواری و اتومبیلرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در مراسمی معنوی و باشکوه که پیش از حرکت کاروان «وحدت و اقتدار» برگزار شد، محمدرضا پازندمهر در جمع پرشور موتورسواران و اتومبیلرانان، از یک تصمیم بزرگ و خیرخواهانه خبر داد.

این مراسم که با حضور افتخارآمیز مادر شهید والامقام «امیرمحمد نظری» (از شهدای مظلوم مدرسه میناب) و خواهر شهید گرانقدر «مهدی عباسی» عطرآگین شده بود، به صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ورزشکاران در مسیر محرومیت‌زدایی تبدیل شد.

پازندمهر با تأکید بر اینکه جامعه ورزش همواره در کنار مردم و آرمان‌های انقلاب ایستاده است، اعلام کرد: «با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری تنگاتنگ با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، یک باب مدرسه به نام مقدس «مدرسه شکره طیبه میناب» ساخته خواهد شد.»

وی در ادامه افزود که هزینه ساخت این فضای آموزشی با مشارکت داوطلبانه و مردمی اعضای خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی تأمین می‌گردد. این اقدام نمادین، علاوه بر پاسداشت خون شهدای دانش‌آموز، گامی عملی در جهت ارتقای عدالت آموزشی در مناطق هدف خواهد بود.

در پایان این مراسم، کاروان «وحدت و اقتدار» با بدرقه خانواده معظم شهدا و با پیام همدلی و خدمت‌رسانی، حرکت خود را آغاز کرد.