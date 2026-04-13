به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در آیین حرکت کاروان، وحدت و اقتدار که به ابتکار فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با شعار محوری، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران حامی پویش فرشته های میناب، برگزار شد، اظهار کرد: وحدت و همدلی همه ایرانیان در همه عرصه‌ها باعث افتخار است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: خیرین، هنرمندان و آحاد مردم هر یک به نحوی برای بازسازی مدارس آسیب دیده از حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جهان خوار و در صدر آنها مدرسه میناب، اعلام آمادگی کردند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله دو مدرسه به نام شهدای میناب و ۱۶۸ مدرسه به یاد تک تک دانش آموزان شهید در سراسر کشور ساخته خواهد شد. به امید خدا در مراسم افتتاح مدارس شهدای میناب که امیدواریم تا مهر ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد حضور همه عزیزان را خواهیم داشت.

خان‌محمدی با قدردانی از همکاری جامعه ورزش با خانواده مدرسه سازی کشور، تصریح کرد: خوشحالیم که اعلام کنیم، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان نخستین فدراسیون به این پویش پیوست و انشالله با گسترش مشارکت مردم و ورزشکاران که قبل تر نیز اعلام آمادگی کرده بودند، هزینه ساخت همه این مدارس تامین شود.

در ادامه محمدرضا پازندمهر؛ رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی با تأکید بر اینکه جامعه ورزش همواره در کنار مردم و آرمان‌های انقلاب ایستاده است، اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری تنگاتنگ با سازمان نوسازی مدارس کشور، به همت این فدراسیون یک باب مدرسه به نام مقدس، مدرسه شجره طیبه میناب ساخته خواهد شد.

وی افزود: هزینه ساخت این فضای آموزشی با مشارکت داوطلبانه و مردمی اعضای خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی تأمین می شود.

گفتنی است؛ در این همایش که با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد، حاضران با راه اندازی کاروان رژه خودرویی و موتوری یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و همه شهدای دانش آموز را گرامی داشتند و بر حفظ کیان وطن در برابر تجاوز و توطئه دشمنان تاکید کردند.

همچنین در این مراسم مادر دانش آموز شهید امیر محمد نظری از ورزشکاران آسمانی شده در جنگ تحمیلی استکبار به عنوان سفیر مدرسه سازی معرفی شد و از جامعه ورزش، اقشار مردم و ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در پویش فرشته های میناب دعوت کرد.

در پایان این مراسم، کاروان، وحدت و اقتدار با بدرقه خانواده معظم شهدا و با پیام همدلی و خدمت‌رسانی، حرکت خود را آغاز کرد.