عرضه ۴۳۶ قلم دارو در مراکز خدمات جامع سلامت سقز

به گزارش خبرنگار مهر، پروین خسروپور بعدازظهر یکشنبه در جریان بازدید فرماندار ویژه شهرستان سقز از مرکز خدمات جامع سلامت قهرآباد سفلی، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز جامع سلامت روستایی و ۹۰ خانه بهداشت در سطح شهرستان سقز فعال بوده و خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم ارائه میکنند.
وی افزود: در این مراکز، ۴۳۶ قلم دارو برای پاسخگویی به نیازهای دارویی مراجعان عرضه میشود.
در ادامه این بازدید، ضیاالدین نعمانی، فرماندار ویژه شهرستان سقز، از تلاشهای پزشکان، کارکنان شبکه بهداشت و درمان و بهورزان قدردانی کرد و گفت: ارائه خدمات متعهدانه و دلسوزانه در مراکز جامع سلامت، نقش مهمی در ارتقای سطح بهداشت و ایجاد آرامش در میان خانوادههای روستایی داشته است.
