به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، تنشهای نظامی ابتدای سال ۲۰۲۶ در تنگه هرمز که به بسته شدن این آبراه کلیدی انجامید، شوک کمسابقهای به زنجیره تأمین جهانی انرژی و کودهای شیمیایی وارد کرد. در آن دوره، قیمت نفت برنت از ۱۱۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و بهای اوره نیز تا ۷۰ درصد افزایش یافت.
با وجود اعلام آتشبس و آغاز تلاشها برای بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، منابع آگاه در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) اعلام کردهاند که حدود ۱.۹ میلیون تن انواع کود روی دهها کشتی در منطقه انباشته شده و فرایند ترخیص آنها ممکن است چندین هفته طول بکشد. در همین حال، شرکتهای بیمه و کشتیرانی همچنان نسبت به عبور از این منطقه اطمینان کامل ندارند و هزینه بیمه جنگی در سطح بالایی باقی مانده است.
ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد FAO، در گفتوگویی اختصاصی تأکید کرد: «آسیبها وارد شده و بازیابی کامل بازار به ماهها زمان نیاز دارد. انتظار نمیرود قیمتها پیش از سهماهه سوم ۲۰۲۶ به سطح پیش از بحران بازگردد.»
کارشناسان سه پیامد فوری را برای بخش کشاورزی جهانی برمیشمارند: کاهش مصرف کود به دلیل افزایش قیمتها و افت عملکرد محصول در هر هکتار، تغییر الگوی کشت از محصولات پرنیاز مانند ذرت به محصولات کمنیازتر مانند سویا، و رشد قیمت مواد غذایی بهویژه گوشت و لبنیات که وابسته به خوراک دام هستند. وزارت کشاورزی آمریکا نیز پیشبینی کرده است سطح زیرکشت ذرت در سال جاری به کمترین میزان خود از سال ۱۹۸۳ برسد.
این بحران بهطور منطقهای نیز اثرات متفاوتی داشته است. کشورهایی مانند اتیوپی که بیش از ۹۰ درصد کود مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس تأمین میکنند، در وضعیت حساس قرار گرفتهاند. در مقابل، هند با استفاده از ذخایر استراتژیک خود توانسته بخشی از اثر این شوک را کنترل کند، هرچند هزینه یارانههای دولتی به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
گزارشها نشان میدهد جهان اکنون با «کمبود غذای ارزان» روبهروست؛ چراکه افزایش هزینههای تولید، بهویژه کود و انرژی، نهایتاً به شکل رشد قیمت مواد غذایی بر مصرفکنندگان تحمیل خواهد شد.
