افزایش قیمت‌ داروها زنگ خطر درمان بیماران خاص

رسول نظری‌فرد، مسئول داروخانه بیماران خاص، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از وضعیت تأمین و قیمت داروهای بیماران خاص گفت.

وی با اشاره به وضعیت فعلی داروخانه اظهار داشت: از نظر داروهای ایرانی کمبودی نداریم، اما مشکل بزرگ افزایش قیمت‌هاست. متأسفانه قیمت بسیاری از داروها تا ۵۰ درصد رشد داشته است.

نظری‌فرد در ادامه به کمبود داروهای خارجی اشاره کرد و گفت: در حوزه داروهای خارجی، با کمبود برخی اقلام مواجهیم، هرچند این کمبود به معنای کمبود گسترده و بی‌سابقه نیست، اما نسبتاً شدید است. برای نمونه، در داروهای تصویربرداری مثل سی‌تی اسکن و همچنین در زمینه پیوند، کمبود داریم.

مسئول داروخانه بیماران خاص درباره پوشش بیمه‌ای نیز تصریح کرد: بیمه همان قیمت‌های قبلی را می‌پذیرد و افزایش قیمت‌ها تحت پوشش قرار نگرفته که این خود مشکل دیگری برای بیماران ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره داروهای انسولین افزود: وارداتی‌های انسولین وضعیت مطلوبی ندارند و داروهای داخلی انسولین در حال حاضر جوابگوی نیازها هستند.

نظری‌فرد در پایان درباره ساعات کاری داروخانه گفت: داروخانه به روال عادی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر باز است، پنج‌شنبه‌ها تا ساعت ۱۲ ظهر و روزهای تعطیل نیز تعطیل است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند کمبود گسترده نداریم، اما افزایش قیمت‌ها و کسری برخی داروهای خارجی به ویژه انسولین و داروهای پیوند، زنگ خطری برای سیستم درمان بیماران خاص است.

