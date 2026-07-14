افزایش قیمت‌ داروها زنگ خطر درمان بیماران خاص

رسول نظریفرد، مسئول داروخانه بیماران خاص، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از وضعیت تأمین و قیمت داروهای بیماران خاص گفت.
وی با اشاره به وضعیت فعلی داروخانه اظهار داشت: از نظر داروهای ایرانی کمبودی نداریم، اما مشکل بزرگ افزایش قیمتهاست. متأسفانه قیمت بسیاری از داروها تا ۵۰ درصد رشد داشته است.
نظریفرد در ادامه به کمبود داروهای خارجی اشاره کرد و گفت: در حوزه داروهای خارجی، با کمبود برخی اقلام مواجهیم، هرچند این کمبود به معنای کمبود گسترده و بیسابقه نیست، اما نسبتاً شدید است. برای نمونه، در داروهای تصویربرداری مثل سیتی اسکن و همچنین در زمینه پیوند، کمبود داریم.
مسئول داروخانه بیماران خاص درباره پوشش بیمهای نیز تصریح کرد: بیمه همان قیمتهای قبلی را میپذیرد و افزایش قیمتها تحت پوشش قرار نگرفته که این خود مشکل دیگری برای بیماران ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره داروهای انسولین افزود: وارداتیهای انسولین وضعیت مطلوبی ندارند و داروهای داخلی انسولین در حال حاضر جوابگوی نیازها هستند.
نظریفرد در پایان درباره ساعات کاری داروخانه گفت: داروخانه به روال عادی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر باز است، پنجشنبهها تا ساعت ۱۲ ظهر و روزهای تعطیل نیز تعطیل است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند کمبود گسترده نداریم، اما افزایش قیمتها و کسری برخی داروهای خارجی به ویژه انسولین و داروهای پیوند، زنگ خطری برای سیستم درمان بیماران خاص است.
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