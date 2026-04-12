انبارلویی: آمریکا هم در جنگ شکست خورد هم در دیپلماسی 

محمد کاظم انبار لویی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست آمریکا در جنگ و پس از آن مذاکرات پاکستان ،اظهار کرد: صورت مسئله مذاکرات اسلام‌آباد این‌گونه بود که آمریکا در عملیات آبی‌ـ‌خاکی در خلیج فارس و دریای عمان برای تصرف تنگه هرمز شکست خورد و نیز عملیات ارتش تروریستی آمریکا در عمق خاک ایران در جنوب اصفهان هم به یک افتضاح عملیات نظامی تبدیل شد، لذا ترامپ دستور عقب‌نشینی از جنگ را داد.

وی‌افزود : آمریکا پنج کشور از جمله پاکستان را به سوی ایران فرستاد تا شرایط خود را برای پایان جنگ اعلام کند، لذا با اعلام شرایط ده گانه ایران، آمریکا بلافاصله اعلام کرد که این شرایط را قبول دارد. این در حالی است که ارتش تروریستی آمریکا به گل نشسته، هیچ تحرکی ندارد و از گزینه نظامی که مدام می گفتند روی میز است، هیچ نتیجه ای نگرفتند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها کمی قبل از آتش بس با تشدید حملات لفظی از جمله ادعای نابودی تمدن ایران، خواستند ما عقب نشینی کنیم اما با در بسته مواجه شدند ، لذا به سراغ دیپلماسی آمدند. حتی خود ترامپ اعلام کرد که من بدون توافق جنگ را ترک می‌کنم، لذا شروط ایران را پذیرفت.

آمریکا در مذاکرات پاکستان به دنبال باز کردن تنگه هرمز با ارائه امتیازات نسیه بود

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ایران بلندپایه‌ترین هیئت سیاسی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پاکستان فرستاد تا بگوید با دیپلماسی مشکلی ندارد ولی در اسلام آباد ملاحظه کردیم که آمریکایی ها دروغ می‌گویند و چارچوب مطالبات ما را قبول ندارند و صرفا آمده‌اند تنگه هرمز به‌عنوان یک امتیاز نقد باز کنند و بعد وعده‌های را نسیه ای را ارایه دهند.

فرار آمریکا از پنجره بسته

وی ادامه داد: آقای ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، جوانی ناپخته‌ بود و معلوم شد که این‌ها در دیپلماسی هم به جایی نرسیدند، لذا هم در جنگ شکست خوردند، هم در دیپلماسی شکست خوردند. حتی همزمان با مذاکرات ، خبرسازی کردند که تنگه هرمز باز شده که ما نشان دادیم، تنگه هرمز همچنان بسته و حتی بسته‌تر است؛ چون آن‌ها مشاهده کردند که سمبه ایران پرزور است، عقب نشستند و اکنون به راهبرد فرار از پنجره بسته رسیدند.

انبارلویی بیان کرد: اکنون ما تنگه را بسته‌ایم و هر لحظه زانوی ما روی گلوی سرمایه‌داری جهانی فشار وارد می‌کند، بنابراین ما در شرایط جنگی هستیم و اگر دشمن بخواهد جواب دهد ده برابر آن پاسخ خواهیم داد.

دشمن اشتباه کند پاسخ دندان شکن می دهیم

وی با اشاره به پیام رهبری انقلاب، تصریح کرد: در پیام دقیق و مهم رهبر معظم انقلاب، از کلمه آتش‌بس استفاده نشده است بلکه از کلمه سکوت در جبهه نبرد استفاده شده، لذا در صورت اشتباه دشمن، ما این سکوت را می‌شکنیم و پاسخ دندان‌شکنی به آن‌ها خواهیم داد.

این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص امتیازاتی که در این جنگ تحمیلی بدست آوردیم ، متذکر شد: ما در این جنگ هزینه کردیم ولی درآمدهای ما مشخص است. این درآمدها و امتیازات در مطالبات ۱۰ گانه شورای عالی امنیت ملی که به تأیید رهبری رسید و آن را ابلاغ کردیم، مشخص است. بنابراین ما اکنون دست برتر جنگ را داریم و جنگ با کنترل تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و آینده با پیروزی ایران همراه است و هر تحرکی هم که آمریکا بخواهد انجام بدهد در نطفه خفه می‌کنیم.

ایران بمب تنگه هرمز را منفجر کرده است

انبارلویی با اشاره به ظرفیت های عظیم تنگه هرمز ، تصریح کرد: ما فراتر از توان هسته‌ای و حتی بمب هسته‌ای در اختیار داریم و آن تنگه هرمز است . در واقع ایران بمب تنگه هرمز را عملاً منفجر کرده است. در عین حال توانسته با قدرت خود به‌گونه‌ای عمل کند که جنگ نامتقارن را به جنگ متقارن تبدیل کند، لذا احیانا هرچقدر که دشمنان بخواهند زیرساخت‌ها و اهداف اقتصادی ما را هدف قرار دهند، در مقابل ده برابر از زیر ساخت های آنان را مورد هدف قرار می‌دهیم، لذا نمی‌توانند کاری کنند.