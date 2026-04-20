تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان همکاری‌ شانگهای و بریکس در ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، مهرداد کیایی مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت خارجه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر احمد دنیامالی دیدار کرد.
در این دیدار و گفتگو، وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت این دو سازمان اظهار کرد: ما علاقمندیم که رفت و آمدمان را با سازمان همکاری شانگهای و بریکس در دو حوزه ورزش و جوانان توسعه دهیم. این موضوع هم از نظر دانش و هم از نظر انتقال تجربه میتواند به دو طرف کمک کند. ضمن اینکه این رفت و آمد از منظر همکاریها و ارتباطات بینالمللی نیز به ما در این دو حوزه کمک کند.
در این دیدار، کیایی گزارشی از وضعیت همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با دو سازمان شانگهای و بریکس در حوزههای مختلف ارائه کرد.
