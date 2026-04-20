هشدار استرالیا نسبت به پیامدهای بحران تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، جیم چالمرز وزیر خزانهداری استرالیا، اظهار داشت که تنشها در خاورمیانه و نوسانات ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی، نگرانی فزایندهای برای اقتصاد استرالیا ایجاد کرده است.
چالمرز خاطرنشان کرد که برجستهترین خطراتی که اقتصاد این کشور با آن روبرو است، افزایش نرخ تورم و کندی رشد است که ناشی از پیامدهای درگیری جاری در منطقه است.
وی افزود که مسیر اقتصاد استرالیا تا حد زیادی به چندین عامل بستگی دارد، از جمله این عوامل مدت زمان درگیری، ادامه باز بودن تنگه هرمز و سرعت بهبود اوضاع اقتصاد جهانی است و این عوامل آینده تورم و نرخ رشد در کشور را تعیین خواهند کرد.
چالمرز همچنین ضمن تاکید بر اهمیت تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای اطمینان از باز ماندن تنگه هرمز، خاطرنشان کرد که اقتصاد استرالیا تا حد زیادی تحت تأثیر تصمیمات صادر شده از سوی واشنگتن و تهران قرار گرفته است.
