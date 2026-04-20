۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

بازدید رئیس کل گمرک ایران از گمرک بندرلنگه

بندرلنگه- رئیس کل گمرک ایران و امام جمعه بندرلنگه از گمرک شهرستان بندرلنگه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، به همراه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه پیش از ظهر دوشنبه از گمرک بندرلنگه بازدید کرد.

در این بازدید که مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران ستادی گمرک ایران و همچنین ناظر گمرکات استان هرمزگان حضور داشتند، از ساختمان گمرک بازدید به عمل آمد.

با توجه به آسیب‌دیدگی بخشی از این ساختمان در جریان جنگ تحمیلی رمضان، از محل استقرار موقت گمرک نیز بازدید شد.

رئیس کل گمرک ایران در این دیدار ضمن گفت‌وگو با کارکنان گمرک بندرلنگه، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان تقدیر و تشکر کرد.

