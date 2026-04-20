به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضا روستایی با اشاره به آغاز فرآیند برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی آینده اظهار کرد: دقت به جزئیات و درک صحیح از فرآیند آغاز سال تحصیلی، شرط اصلی شروعی منظم، آرام و رضایت‌بخش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها است.

وی با تأکید بر اینکه این فرآیند صرفاً یک برنامه اجرایی نیست، افزود: آغاز سال تحصیلی، نقطه شروعی برای تقویت نشاط و امید در جامعه است و اینکه از امروز برای اول مهر برنامه‌ریزی می‌کنیم، نشان‌دهنده ریشه‌داری نظام تعلیم‌ و تربیت در این سرزمین و تلاش برای تأمین آرامش مردم است.

روستایی با بیان اینکه پایه‌گذاری این فرآیند از شهرستان‌های استان تهران آغاز شده است، گفت: این حرکت از این نقطه آغاز می‌شود و با انسجام و هماهنگی به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با اشاره به ساختار اجرایی این فرآیند تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی پیش‌بینی‌ شده، از جمله کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نقش مهمی در تحقق اهداف تربیتی دارند و ترویج این فرهنگ، از مأموریت‌های اصلی آموزش‌ و پرورش است.

وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی امسال باید با یاد و نام شهدا همراه باشد؛ چرا که امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار آنان است.

روستایی در بخش دیگری از سخنان خود، رضایتمندی مخاطبان را مهم‌ترین رکن موفقیت دانست و خاطرنشان کرد: تمامی مراحل فرآیند آغاز سال تحصیلی باید با نگاه به رضایت دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان طراحی و اجرا شود؛ چرا که رضایت مخاطبان، شاخص اصلی کارآمدی یک سیستم است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌ها افزود: تسهیل فرآیندها و ایجاد آرامش در جامعه هدف از اولویت‌های جدی ماست و لازم است برخی فرآیندهای آغاز سال تحصیلی با هدف تسریع و تسهیل امور مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌ و پرورش همچنین بر لزوم توجه متوازن به تمامی کارگروه‌ها تأکید کرد و گفت: موفقیت زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌ها به‌صورت متمرکز و هم‌سطح مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت دریافت بازخورد از مخاطبان تصریح کرد: نظرسنجی و دریافت دیدگاه‌های مردم، یکی از ابزارهای مهم ارتقای کیفیت عملکرد است و باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، همچنین جلب مشارکت دانش‌آموزان و اولیا در فرآیند بازگشایی مدارس، از جمله سیاست‌های مهم دولت است که باید به‌طور ویژه دنبال شود.

روستایی تأکید کرد: در کنار همه این اقدامات، تحقق عدالت آموزشی و توجه به تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان، حتی در شرایط خاص کشور، نباید مغفول بماند.