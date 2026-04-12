وزیر خارجه عمان: آمریکا و ایران آتش بس را تمدید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد: از ایالات متحده و ایران می‌خواهم که آتش‌بس را تمدید کرده و به مذاکرات ادامه دهند.

وزیر امور خارجه عمان امروز یکشنبه گفت: موفقیت مذاکرات بین ایالات متحده و ایران مستلزم آن است که همه امتیازات دردناکی بدهند، اما این در مقایسه با درد شکست و جنگ چیزی نیست.

وی تمدید آتش بس و کنار آمدن طرفین با یکدیگر را برای موفقیت مذاکرات منجر به حل نهایی جنگ در خاورمیانه ضروری دانست.

این اظهارات در حالی است که مذاکرات اسلام آباد پس از آن که هئیت آمریکایی نتوانست خواسته‌های خود را بر هیئت ایرانی تحمیل کند بامداد یکشنبه با خروج معاون ترامپ و همراهانش از پاکستان پایان یافت.