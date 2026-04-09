آمریکا به تعهداتش پایبند نیست/ دشمن در ارزیابی قدرت ایران اشتباه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفیر ایران در روسیه گفت: ما برای جنگ در منطقه تلاش نمی کنیم. ما برای مذاکرات آماده ایم اما باید نتایج ملموسی داشته باشد و صلح دائم را در منطقه محقق سازد.

«کاظم جلالی» در ادامه مصاحبه با المیادین افزود: آمریکایی ها در ابتدا گفتند نظام ایران را سرنگون خواهند کرد اما موفق نشدند و موضوع وارونه شد. اگر آمریکایی ها قصد تعامل صادقانه با مذاکره را داشته باشند می توان به نتیجه رسید.

وی افزود: جامعه بین الملل باید بسنجد چطور آمریکایی ها با مذاکرات برخورد خواهند کرد و اعتماد بین ایران و آمریکا به قدر لازم وجود ندارد. مشکل ما با مسئولان آمریکایی این است که آنها به تعهداتشان پایبند نیستند. گفته بودیم آمریکایی ها و غرب شاید به اشتباه نتیجه گرفته اند که ایران ضعیف است. ما در آستانه حل مشکلات موجود در مذاکرات پیشین بودیم و برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش نمی کردیم.

سفیر ایران در روسیه تصریح کرد: در سخنان ترامپ تناقض های بسیاری وجود دارد و ایرانی برای دستیابی به بمب هسته ای تلاش نمی کند. جنگ امروز جنگ اراده هاست و هر کسی که می خواهد بداند چه کسی پیروز جنگ است باید تظاهرات در خیابان ها را پیگیری کند. ایران با وجود شهادت بسیاری از فرماندهان نظامی خود پیروزی های نظامی را محقق کرد و نظام ما به شکل سازماندهی شده به کار و فعالیت خود ادامه می دهد.

این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: آنها گفتند نیروی دریایی ما را از بین برده اند اما موشک های ما با وجود همه این ادعاها فعال هستند. ورود در درگیری ها اولویت ما نیست و ما تلاش می کنیم صلح در منطقه و جهان برقرار شود.

جلالی در بخش دیگری از این مصاحبه افزود: سیستم قانونی تنگه هرمز را کشورهایی که در حاشیه آن هستند یعنی ایران و عمان مشخص می کنند. ایران برای بستن تنگه هرمز تلاش نکرده و در روزهای گذشته آن را مسدود نکرده است بلکه می خواهد سیستم قانونی را تثبیت کند.

وی در پایان گفت: روسیه از روز نخست حمله به ایران را محکوم کرد و از زمان آغاز جنگ، رؤسای جمهور پوتین و پزشکیان با یکدیگر گفتگو کردند.