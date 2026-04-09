۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

مفتی عمان: آمریکا همه شروط ایران را برای آتش‌بس پذیرفت

مفتی سلطان‌نشین عمان ضمن ابراز خوشحالی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا تأکید کرد که واشنگتن همه شروط تهران را برای آتش‌بس پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد بن حمد الخلیلی» مفتی سلطان‌نشین عمان گفت: از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بسیار خوشحال شدیم.

بر اساس این گزارش، مفتی عمان در ادامه افزود: آمریکا همه شروط طرف مقابل را پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: همه دوستداران صلح باید از مظلومان حمایت کنند و در برابر ظالمان عدالت را اجرا کنند.

احمد بن حمد الخلیلی تأکید کرد: امت اسلامی باید در برابر این خیانت یکپارچه بایستد.

مفتی عمان همچنین گفت: پس از احساس نشانه‌های امید، با حمله اسرائیل به لبنان غافلگیر شدیم.

