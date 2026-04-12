  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

سندرز: ترامپ ۵۰۰ میلیارد بودجه نظامی بیشتر می‌خواهد، این دیوانگی است

سناتور ایالت ورمونت آمریکا خطاب به رئیس جمهور کشورش اعلام کرد: ترامپ ۵۰۰ میلیارد بودجه نظامی بیشتر می‌خواهد، این دیوانگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات جنگ‌طلبانه رئیس جمهور کشورش به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: ترامپ، علاوه بر یک تریلیون دلاری که در حال حاضر هزینه می‌کنیم، ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر برای ارتش می‌خواهد. او می‌ خواهد این هزینه را با کاهش مراقبت‌ های بهداشتی، مراقبت از کودکان و سایر نیازهای طبقه کارگر پرداخت کند.

برنی سندرز در این ارتباط اضافه کرد: این کاملا دیوانگی است. ما باید روی مردم خود سرمایه‌ گذاری کنیم، نه بمب و اسلحه بیشتر.

کد مطلب 6799275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ ۵۰۰ میلیارد بودجه نظامی بیشتر می‌خواهد، به خاطر کمک و حمایت از رژیم صهیونیستی و تروریست ها بوده است و هم ادامه جنگ علیه ایران است
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      همه تون بیشرفید
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      دنیایی که پر از جنگ باشه فایده ای برای هیچ کشوری نداره وبه نفعه هیچ کشوری هم نیست
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      احتمالا یک دلیل درخواست ترامپ برای مذاکرات صلح هم همین نیاز او به بودجه نظامی و نیاز به فرصت کافی جهت دسترسی به این بودجه بوده

    پربازدیدها

    پربحث‌ها