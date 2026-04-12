به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات جنگ‌طلبانه رئیس جمهور کشورش به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: ترامپ، علاوه بر یک تریلیون دلاری که در حال حاضر هزینه می‌کنیم، ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر برای ارتش می‌خواهد. او می‌ خواهد این هزینه را با کاهش مراقبت‌ های بهداشتی، مراقبت از کودکان و سایر نیازهای طبقه کارگر پرداخت کند.

برنی سندرز در این ارتباط اضافه کرد: این کاملا دیوانگی است. ما باید روی مردم خود سرمایه‌ گذاری کنیم، نه بمب و اسلحه بیشتر.