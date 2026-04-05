به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات جنگ طلبانه رئیس جمهور کشورش علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: یک ماه پس از شروع جنگ در ایران، رئیس‌جمهور آمریکا امروز یکشنبه در عید پاک بیانیه‌ای را صادر کرد!

برنی سندرز در این ارتباط اضافه کرد: این‌ ها یاوه‌ گویی‌ های یک فرد خطرناک و نامتعادل روانی است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. به این جنگ پایان دهید.

این در حالیست که ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴، در حالی که ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم باواشنگتن بود، بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفت.