  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

سناتور آمریکایی: ترامپ یاوه‌گویی می‌کند؛ به جنگ با ایران پایان دهید

سناتور ایالت ورمونت خطاب به رئییس جمهور آمریکا اعلام کرد: ترامپ یاوه‌گویی می‌کند؛ کنگره باید همین حالا اقدام کند، به جنگ با ایران پایان دهید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات جنگ طلبانه رئیس جمهور کشورش علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: یک ماه پس از شروع جنگ در ایران، رئیس‌جمهور آمریکا امروز یکشنبه در عید پاک بیانیه‌ای را صادر کرد!

برنی سندرز در این ارتباط اضافه کرد: این‌ ها یاوه‌ گویی‌ های یک فرد خطرناک و نامتعادل روانی است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. به این جنگ پایان دهید.

این در حالیست که ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴، در حالی که ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم باواشنگتن بود، بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفت.

کد مطلب 6792456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد از صهیونیست های جنایتکار انتقام می گیریم. نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      برقراری صلح در منطقه فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از کشورهای عربی است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها