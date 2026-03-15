  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۷

سندرز: ترامپ نمی داند چطور از جنگ با ایران خارج شود

یک سناتور ارشد کنگره آمریکا اعلام کرد که رئیس ‌جمهوری این کشور درباره چگونگی خروج از باتلاق جنگ با ایران مستاصل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمریکا را به جنگ با ایران کشانده است.

وی در این باره نوشت: «نتانیاهو، ترامپ را به این جنگ وحشتناک کشاند. حالا او نمی‌داند چطور از آن خارج شود.»

برنی سندرز اذعان کرد که علاوه بر هزینه‌های انسانی در ایران و لبنان، تاکنون ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند و ۱۶.۵ میلیارد دلار در ۱۲ روز هزینه شده است.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی جمعی از فرماندهان نظامی و مردم کشورمان در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

کد خبر 6775123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

