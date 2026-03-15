سندرز: ترامپ نمی داند چطور از جنگ با ایران خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمریکا را به جنگ با ایران کشانده است.

وی در این باره نوشت: «نتانیاهو، ترامپ را به این جنگ وحشتناک کشاند. حالا او نمی‌داند چطور از آن خارج شود.»

برنی سندرز اذعان کرد که علاوه بر هزینه‌های انسانی در ایران و لبنان، تاکنون ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند و ۱۶.۵ میلیارد دلار در ۱۲ روز هزینه شده است.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی جمعی از فرماندهان نظامی و مردم کشورمان در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.