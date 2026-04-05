به گزارش خبرگزاری مهر، «مکسین دکستر»، نماینده کنگره آمریکا، تأکید کرد که ترامپ رئیس‌جمهور این کشور به‌وضوح صلاحیت لازم برای تصدی این سمت را ندارد.

او با انتقاد از فعالیت ترامپ در شبکه «تروث سوشال» گفت این پست «شدیدا خطرناک و خارج از کنترل» است.

دکستر همچنین حزب جمهوری‌خواه را شریک این وضعیت دانست و از آن خواست برای نجات کشور از این بی‌حسی بیدار شود.

پیش از این کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: اگر من در کابینه دولت ترامپ (رئیس‌ جمهور آمریکا) بودم، عید پاک را صرف تماس با وکلای قانون اساسی در مورد متمم ۲۵ قانون اساسی می‌کردم!

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، نوشت: این کاملا دیوانه‌ وار است. او (ترامپ) قبلا هزاران نفر را کشته است. او هزاران نفر دیگر را نیز خواهد کشت.

«چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا نیز در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید پاک مبارک آمریکا. وقتی به کلیسا می‌روید و با دوستان و خانواده جشن می‌گیرید، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی مثل یک دیوانه مهارنشده فریاد می‌زند. این رفتار نمایانگر شخصیت ترامپ است، اما بیانگر ارزش‌ های آمریکا نیست.

سناتور برنی سندرز نیز با انتقاد از اظهارات وقیحانه ترامپ، خواستار توقف جنگ علیه ایران شد.