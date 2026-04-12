  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

چلیک: نتانیاهو رئیس شبکه کشتار انسانیت است

سخنگوی حزب حاکم ترکیه با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و ایران، نخست‌وزیر این رژیم را رئیس شبکه کشتار انسانیت معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمر چلیک، معاون رئیس و سخنگوی حزب عدالت و توسعه در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: هدف قرار دادن مداوم رئیس جمهور توسط نتانیاهو، برای او یک نشان افتخار است.

چلیک، اظهارات نتانیاهو و برخی وزرای رژیم صهیونیستی علیه رئیس‌جمهور ترکیه را محکوم کرد.

وی با بیان اینکه جهان امروز به دو اردوگاه تقسیم شده است، گفت: «از یک سو اتحاد انسانیت و از سوی دیگر شبکه کشتاری به رهبری اسرائیل قرار دارد. در راس این شبکه نتانیاهو قرار دارد.

چلیک افزود: اردوغان با صریح‌ترین مواضع، مسئولیت تل آیو و نتانیاهو در «جنایات جنگی و نسل‌کشی» را بیان کرده و بر ضرورت محاکمه آنها در دادگاه‌های بین‌المللی تاکید داشته است.

چلیک در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای از جمله حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه، کرانه باختری، سوریه و ایران، تل‌آویو را به گسترش سیاست‌های نظامی در منطقه متهم کرد و گفت این اقدامات موجب بی‌ثباتی گسترده شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار هم رئیس شبکه کشتار انسانیت است
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترکیه هنوز هم با رژیم کودک کش صهیونیستی با تجارت اقتصادی همه جانبه همکاری می کند
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل باید تحریم شود واگرنه از کشتار دست برنمیدارد، این رژیم به دنبال تضعیف کشورهای منطقه است تا بتواند به راحتی به اهداف جاه طلبانه اش برسد
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی حمایت خودشان را از صهیونیست ها قطع کنند
      • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        0 0
        کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی سفیر اسرائیل را اخراج کنند
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سئوال اینجاست که پس چرا ترکیه از حزب الله لبنان کمک و حمایت نمی کند ولی اما متأسفانه در جنگ سوریه از همه گروه های تروریستی کمک، حمایت و پشتیبانی کرده است.
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      شمار شهدای تجاوزات اسرائیل به لبنان به ۳۵۷ نفر رسید. سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند. شمار شهدای تجاوزات اسرائیل به لبنان به ۳۵۷ نفر رسید. . سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کجا هستند. ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ، نتانیاهو، داعش، هر سه و با کمک مالی برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.

