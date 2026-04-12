چلیک: نتانیاهو رئیس شبکه کشتار انسانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمر چلیک، معاون رئیس و سخنگوی حزب عدالت و توسعه در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: هدف قرار دادن مداوم رئیس جمهور توسط نتانیاهو، برای او یک نشان افتخار است.
چلیک، اظهارات نتانیاهو و برخی وزرای رژیم صهیونیستی علیه رئیسجمهور ترکیه را محکوم کرد.
وی با بیان اینکه جهان امروز به دو اردوگاه تقسیم شده است، گفت: «از یک سو اتحاد انسانیت و از سوی دیگر شبکه کشتاری به رهبری اسرائیل قرار دارد. در راس این شبکه نتانیاهو قرار دارد.
چلیک افزود: اردوغان با صریحترین مواضع، مسئولیت تل آیو و نتانیاهو در «جنایات جنگی و نسلکشی» را بیان کرده و بر ضرورت محاکمه آنها در دادگاههای بینالمللی تاکید داشته است.
چلیک در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای از جمله حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه، کرانه باختری، سوریه و ایران، تلآویو را به گسترش سیاستهای نظامی در منطقه متهم کرد و گفت این اقدامات موجب بیثباتی گسترده شده است.
نظر شما