تشدید بمباران جنوب لبنان؛ اولویت تل آویو اشغال بنت جبیل است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی امروز شهرک بنت جبیل و شهرک شقرا را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که نیروهایی از یگان چتربازان و کماندوها و تیپ جفعاتی تلاش کرده‌اند به عملیات خود برای تقویت خطوط اول جنگ در جنوب لبنان ادامه دهند.

بنابر اعلام شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم مدعی شده است که در حال حاضر تمرکز اصلی ارتش بر اشغال بنت جبیل قرار داده شده و این عملیات ممکن است یک هفته طول بکشد.

بر اساس این گزارش، به ارتش دستور داده شده است که برای تحقق بیشترین حد از اهداف در لبنان آماده شود، چرا که ممکن است در نتیجه مذاکرات واشنگتن مجبور به توقف عملیات خود بشود.

این گزارش تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بعد از بازدید نتانیاهو از جبهه شمالی این رژیم تصمیم گرفته ۱۵ پایگاه دائمی در روستاهای لبنان ایجاد کند.