به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره برنامه «امین امت ایران» گفت: برنامه‌ای که امروز با عنوان «امین امت ایران» برگزار شد، اگرچه با محدودیت زمانی مواجه بود و دوستان متعددی از حوزه‌های گوناگون سینما، هنرهای تجسمی، نمایش، موسیقی، حوزه قرآنی و سایر عرصه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند، اما چنان که ملاحظه می‌شود، همچون قطره‌ای از دریایی بیکران بود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی رهبر حکیم ما، عمق نگاه و ژرف‌اندیشی ایشان در عرصه فرهنگ و هنر بود و ما از این حیث، رهبری چنین ژرف‌نگر را در اختیار داشتیم. به نظر می‌رسد همچنان به جلسات پیوسته و مستمری از این دست نیاز داریم تا دریچه‌ای به افق دیدگاه‌ها و خاطرات ایشان گشوده شود. امروز، سرآغازی بود برای این مهم.

وزیر ارشاد درباره سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت نقش روایت ایرانی در رسانه‌های جهانی و فضای مجازی توضیح داد: این سیاست در چند بخش دنبال می‌شود. نخست اینکه خبرنگاران خارجی می‌توانند فرصت‌هایی برای روایتگری فراهم آورند. در طول جنگ تحمیلی سوم، این مسیر آغاز شده است و خبرنگاران متعددی که به ایران آمدند یا نمایندگی‌هایی داشتند، فرصت‌هایی برای روایت ایران ایجاد کردند.

وی ادامه داد: همچنین زمینه های ارتباطی برای کسانی که در خارج از ایران حضور دارند و صاحب تریبون‌هایی هستند که می‌توانند با فضای ایران ارتباط برقرار کنند، نیز فراهم شده است.

صالحی با اشاره به جایگاه هنر در روایتگری تصریح کرد: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این چهل روز، روایت ایران در فضای جهانی به روایتی غالب تبدیل شده است. اگر در آغاز کار با روایتی مغلوب یا حداکثر متوازن مواجه بودیم، اکنون به روایت غالب دست یافته‌ایم و در جهان، ایران به عنوان «مظلوم مقتدر» شناخته می‌شود. این خود نشان‌دهنده آن است که جریان روایتگری ایران در این چهل روز، جریانی روبه ‌رشد و رو به‌ گسترش بوده است. طبعاً مسیر هنوز ادامه دارد، زیرا بخشی از فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای در ادامه راه، خود را آشکارتر خواهند کرد.

وزیر ارشاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه‌های وزارت ارشاد برای تولیدات و پروژه‌های کلان با موضوع جنگ رمضان و رهبر شهید توضیح داد: طبیعتا کارهایی از این دست زمان‌بر هستند؛ از کشف ایده‌ها تا تبدیل آنها به فیلمنامه و سپس یک پروژه مشخص‌ و در نهایت یافتن حمایت‌های لازم. ما هنوز در دل واقعه قرار داریم و از رویداد فاصله نگرفته‌ایم. همان‌گونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ ‌روزه مشاهده کردید، فیلم‌های متعدد داستانی و مستند ساخته شد. طبیعتا پس از جنگ تحمیلی سوم و یا همراه با ادامه آن، این اتفاقات قطعاً شکل خواهند گرفت.

وی افزود: به نظر می‌رسد هم بخش خصوصی، هم بخش دولتی و هم بخش‌های عمومی، با توجه به فضایی که در جنگ تحمیلی سوم تجربه کردیم که سوژه‌ها بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر شده‌اند، فرصت‌های جدیدی برای خلق روایت پدید آورده‌اند. وزارت فرهنگ نیز به سهم خود، در کنار سایر مجموعه‌های حاکمیتی و به‌ویژه بخش خصوصی که در جنگ تحمیلی ۱۲ ‌روزه نیز حضور فعالی داشت، وارد میدان شده است. ترکیب این عوامل، به امید خدا روایت‌های هنری جذابی را از این رویداد پدید خواهد آورد.

صالحی درباره حساسیت جامعه نسبت به کنش و واکنش هنرمندان بیان کرد: در این چهل روز گام به گام، از لحاظ کمیت و کیفیت و نیز صراحت و جذابیت بیان، تحولات قابل توجهی داشته‌ایم. بخش قابل توجهی از هنرمندان در این چهل روز همگام با مردم حرکت کردند. غیر از معدود وطن‌فروشانی که طبیعتاً انتظاری از آنها نمی‌رود، قاطبه هنرمندان همانند سایر اقشار مردم حضور داشتند و با مردم همصدا بودند.

وی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: دوستان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در حال گفتگو با تشکل‌های صنفی و نخبگان این عرصه هستند و به جمع‌بندی خواهند رسید و متعاقباً اعلام خواهد شد.

صالحی درباره شخصیت فرهنگی رهبر شهید اظهار کرد: ما با رهبری همراه بودیم که هم در حوزه فرهنگ اسلامی و هم در حوزه فرهنگ ایرانی و نیز تلفیق این دو، متمایز بود. باید تأکید کرد که شخصیت‌هایی در حوزه اسلامی قوت دارند اما در حوزه فرهنگ ایرانی چندان جایگاهی ندارند، و از سوی دیگر افرادی هستند که در حوزه مطالعات و داشته‌های نظری غنی‌اند اما مراودات فرهنگی گسترده‌ای نداشته‌اند. برخی نیز برعکس اما شخصیت رهبر انقلاب، هم در حوزه مطالعات و هم در حوزه مراوده‌ها و معاشرت‌های فرهنگی و هنری، در طول هفتاد تا هشتاد سال عمر خویش، متمایز و ویژه است.

وی ادامه داد: همان روایتی که امروز آقای مهدی راد از قول دکتر شریعتی در دهه پنجاه نقل کردند، نمونه‌ای گویاست. تعبیری که دکتر شریعتی در آن زمان به کار برده بود این بود: «اگر هر استانی یک نفر مثل آقای خامنه‌ای می‌داشت کشور به گونه‌ای دیگر بود». مراودات فرهنگی و ادبی ایشان و نیز حضور در حوزه‌های نظری، راهبردی و کاربردی، موضوعی است که می‌توان به تفصیل درباره آن سخن گفت.

صالحی در پایان با اشاره به گنجینه شهید خامنه‌ای برای آیندگان گفت: رهبر حکیم انقلاب اسلامی، گنجینه‌ای از دیدگاه‌های فرهنگی را برای ما به ارمغان گذاشته‌اند؛ گنجینه‌ای که دهه‌های متوالی، دانش‌آموختگان، علاقه‌مندان و فعالان حوزه فرهنگ می‌توانند از آن استفاده کنند و به بازخوانی آن بپردازند. طبیعتاً همهٔ نهادهای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ، خود را موظف می‌داند که زمینه مطالعه و کاوش در این گنجینه و فراهم‌آوری فرصت‌های لازم برای اتفاقات بهتر را مهیا کند.