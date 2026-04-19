به گزارش خبرگزاری مهر، با تعویق برگزاری رقابتهای لیگ برتر، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی ۳۰ بازیکن را به این مرحله که شامل بازیکنان داخلی است، به تمرینات دعوت کرد.
اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح است:
علیرضا بیرانوند(تراکتور)، سید حسین حسینی(سپاهان)، سید پیام نیازمند(پرسپولیس)، محمد خلیفه(آلومینیوم اراک)، میلاد محمدی(پرسپولیس)، علی نعمتی(فولاد)، احسان حاج صفی(سپاهان)، شجاع خلیلزاده(تراکتور)، عارف آقاسی(استقلال تهران)، حسین ابرقویی(پرسپولیس)، محمدحسین کنعانیزادگان(پرسپولیس)، دانیال ایری(ملوان انزلی)، مسعود محبی(خیبر خرم آباد)، صالح حردانی(استقلال تهران)، رامین رضاییان(فولاد)، دانیال اسماعیلیفر(تراکتور)، مهدی هاشمنژاد(تراکتور)، مهدی ترابی(تراکتور)، عارف حاجی عیدی(سپاهان)، روزبه چشمی(استقلال)، امیرمحمد رزاقنیا(استقلال)، امید نورافکن(سپاهان)، آریا یوسفی(سپاهان)، مهدی محبی(سپاهان)، امیرحسین حسینزاده(تراکتور)، هادی حبیبینژاد(چادرملو)، امیرحسین محمودی(پرسپولیس)، علی علیپور(پرسپولیس)، کسری طاهری(پیکان) و احسان محروقی(فولاد)
نفرات دعوت شده به تیم ملی میبایست ساعت ٢ بعد از ظهر فردا دوشنبه ۳۱ فروردین در کمپ تیم ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند.
این ۶ بازیکنتراکتور در اردوی قبلی تیمملی دعوت و در بازی مقابل نیجریه و کاستاریکا شانس بازی پیدا کردند.
