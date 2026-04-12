شورای راهبری بازسازی حسینیه اعظم به ریاست استاندار زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام کرمی گفت: تهاجم ناجوانمردانه آمریکایی و صهیونیستی به حسینیه اعظم باعث شهادت چندتن از هموطنان و خادمان عزیز و تخریب گسترده این مکان مقدس و آسیب به کسب و کارها و خانه های مردمی اطراف شد که برآوردهای اولیه برای ارزیابی میزان خسارت و هزینه لازم برای بازسازی های مورد نیاز در حال انجام است.
مدیرکل اوقاف استان ادامه داد : برای شروع روند بازسازی نیاز به آوار برداری و تهیه نقشه است که در حال پیگیری است.
وی افزود: با هدف تسریع در امور و پرهیز از طولانی شدن پروسه اداری ، کمیته راهبری بازسازی با حضور معاون عمرانی استاندار ، مدیرکل اوقاف ، دو نفر از اعضای هیئت امنا ، مدیرکل بنیاد مسکن ، مدیرکل راه و شهرسازی به ریاست و ابلاغ استاندار و دبیری اوقاف تشکیل شده است تا کارها بسرعت شروع شده و پیش برود .
کرمی افزود: همچنین با درخواست کتبی اوقاف زنجان از حجتالاسلام والمسلمین خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و موافقت ایشان اختیار لازم برای تسریع در کارها و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندها به مدیرکل اوقاف استان تفویض شده که جا دارد بابت این اعتماد ایشان که تاثیر فوق العاده در پیشبرد امور دارد از ایشان تشکر کنم.
