۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

صدور هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از صدورهشدار دریایی سطح نارنجی در سواحل استان خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی برای سواحل این استان خبر داد .

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: سرعت وزش باد شمال غربی که گاهی از ۵۰ کیلومتر در ساعت فراتر می‌رود، همراه با افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس تا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در برخی نقاط تا ۲۱۰ سانتیمتر از جمله مخاطرات این هشدار هواشناسی است.

وی با بیان اینکه سواحل و فراساحل استان منطقه اثر این هشدار است ، افزود: اختلال در تردد دریایی شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدگی شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، و همچنین خطر غرق‌شدگی شناگران از اثرات این هشدار در مناطق تحت تأثیر است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: خودداری از انجام سفرهای دریایی غیرضروری، به‌ویژه با شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی، و ممنوعیت شنا در سواحل استان بوشهرو اقدامات لازم برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی توصیه می شود.

کد مطلب 6799382

