۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۳۶

استرالیا: برنامه‌ای برای مشارکت با آمریکا علیه ایران نداریم

نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که این کشور هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای مشارکت نظامی در محاصره دریایی بنادر ایران (که توسط سنتکام اعلام شده) دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی آلبانیز گفت: «از ما درخواستی نشده است و من انتظار ندارم که چنین درخواستی داشته باشیم.»

مادلین کینگ، وزیر منابع استرالیا نیز گفت: محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، در زمانی که به شدت به کاهش تنش نیاز بود، چالشی را برای تجارت بین‌المللی ایجاد کرده است.

وی افزود، «این مساله وضعیت بسیار دشواری را برای تجارت جهانی ایجاد می‌کند. واقعاً بهترین کاری که استرالیا می‌تواند انجام دهد این است که هر دو طرف را تشویق کند که به میز مذاکره برگردند.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا از روز دوشنبه کنترل ترافیک در تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که مذاکرات طولانی با ایران برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ به دلیل زیاده خواهی آمریکا به بن‌بست رسید و تنش‌ها را افزایش داد.

