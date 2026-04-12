۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۱

هشدار استرالیا درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

هشدار استرالیا درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

وزیر امور خارجه استرالیا هشدار داد که ازسرگیری جنگ علیه ایران، اقتصاد جهانی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا از آمریکا و ایران خواست تا آتش‌بس را حفظ کرده و مذاکرات را از سر بگیرند.

وانگ در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های استرالیایی منتشر شد، گفت: ناامیدکننده است که مذاکرات اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران بدون توافق پایان یافته است. اولویت اکنون باید ادامه آتش‌بس و بازگشت به مذاکرات باشد. ما همچنان خواهان حل و فصل سریع این درگیری هستیم.

او هشدار داد که هرگونه تشدید درگیری، هزینه انسانی حتی بیشتری را تحمیل خواهد کرد و اقتصاد جهانی را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.

