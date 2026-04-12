هشدار استرالیا درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا از آمریکا و ایران خواست تا آتش‌بس را حفظ کرده و مذاکرات را از سر بگیرند.

وانگ در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های استرالیایی منتشر شد، گفت: ناامیدکننده است که مذاکرات اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران بدون توافق پایان یافته است. اولویت اکنون باید ادامه آتش‌بس و بازگشت به مذاکرات باشد. ما همچنان خواهان حل و فصل سریع این درگیری هستیم.

او هشدار داد که هرگونه تشدید درگیری، هزینه انسانی حتی بیشتری را تحمیل خواهد کرد و اقتصاد جهانی را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.