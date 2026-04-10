وزیر دفاع استرالیا: بخش اعظم سوخت ما از تنگه هرمز می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ریچارد مارلس معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا با اذعان به اینکه اقدام تجاوزکارانه علیه ایران تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای داشته است، گفت که کشورش بخشی از اقدامات تهاجمی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست

وی تاکید کرد: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از لحاظ اقتصاد و اختلال در تامین سوخت جهانی پس از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر زیادی داشته است.

او با بیان اینکه تنگه هرمز باید بازگشایی شود، افزود: ما در منطقه هندوپاسیفیک هستیم یعنی جایی که بخش قابل توجهی از سوخت مصرفی ما از طریق تنگه هرمز می‌آید.

وزیر دفاع استرالیا تصریح کرد: ما بخشی از اقدامات تهاجمی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیستیم. اما بخشی از تامین دفاعی برای کشورهای خلیج فارس هستیم. ما در این زمینه، همواره همسو با بسیاری از کشورهای عضو ناتو و دوستان و شرکای همفکرمان در سراسر دنیا عمل می‌کنیم.